Почему кошки иногда смотрят в пустоту и замирают

Зрение. Кошки дальнозоркие, причём когда они фокусируются на каком-то объекте, то все остальные предметы для них становятся расплывчатыми.

Ночью кошки могут видеть, только если присутствует какой-то минимальный источник света. Поэтому в полной темноте эти животные полагаются на другие органы чувств.

Кроме того, кошки могут видеть в ультрафиолетовом спектре. Если ваш питомец смотрит в «пустоту», то, возможно, он наблюдает за мелкими пылинками, жучком или предметами, которые выглядят необычно.

Слух и нюх. Кошка может услышать какой-то незнакомый звук и поэтому внезапно замереть на месте. Что касается запахов, то у кошек обоняние в 14−16 раз лучше человеческого. Поэтому на свой нюх эти питомцы тоже ориентируются, когда замечают незнакомый объект.