Почему машинисты в поездах сидят всегда справа, а не слева, как другие водители

Что же касается машинистов в поездах, то они с самого начала размещались справа. Объяснялось это тем, что слева ему бы перекрывал обзор большой котёл.

В дальнейшем, когда обзор стал одинаковым с любой стороны, машинист всё равно находился справа. Связано это с тем, что справа лучше видно платформу, с этой же стороны подают сигналы дежурные и проводники. Наконец, если случится так, что из встречного поезда выкинут тяжёлый предмет, то выше вероятность, что разобьют им стекло с левой стороны.

Хотя нужно также сказать, что в самых современных локомотивах машинист размещается уже посередине.