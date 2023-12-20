Наука и технологии
18:00, 20 декабря 2023
1 мин.

Почему птицы начинают петь именно ранним утром

Пение у птиц — это на самом деле важный инструмент, а не просто развлечение. Поют в основном самцы, и это делается для привлечения самок.

The Epoch Times

The Epoch Times

Пение нужно птицам сразу по нескольким причинам. Во-первых, таким образом самки привлекают самок. Во-вторых, при помощи пения птицы защищают свою территорию и соревнуются с другими.

Но почему начинают петь птицы именно по утрам? Дело в том, что просыпаются они рано, в темноте. В это время ничего ещё не видно, поэтому они коротают утренние часы с пользой — упражняются в пении.

Quora

Quora

Согласно ещё одной гипотезе, звук в утреннем воздухе распространяется лучше. Хотя научные исследования показывают другое: что воздух по утрам никак не влияет на пение птиц.

Главная причина того, что птицы поют утром, - это разогрев их тела. Одно исследование американских учёных продемонстрировало, что чем дольше птица разогревает голос с утра, тем лучше она позже будет петь и тем привлекательнее будет для других. К тому же благодаря пению кровь разгоняется по сосудам и птичка согревается.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.