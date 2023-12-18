Почему рыбу часто продают без головы

Одна из основных причин того, что рыбу продают без головы, — это эстетика. Есть рыбы, внешний вид которых может напугать покупателей. Например, это палтус, зубатка, хек, дори, макрорус, барракуда.

Кроме того, многие рыбы, которые продаются без головы, имеют много жира. После вылавливания жир в них окисляется, вызывая неприятный запах и изменение цвета мяса. Часто для предотвращения этого и убирают голову. Ещё некоторые виды рыб содержат опасные для человека паразиты, и эти паразиты могут находиться в голове.