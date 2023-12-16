Почему северные олени могут видеть в ультрафиолетовом спектре
Оказывается, глаза северных оленей эволюционировали, чтобы замечать лишайники, их основной источник пищи, в темные и снежные арктические зимы. Белые лишайники, имеющие решающее значение для выживания оленей, поглощают ультрафиолетовый свет, в результате чего они выглядят для них как темные пятна на фоне снежного ландшафта, легко различимые благодаря уникальному зрению оленей.
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Исследователи предполагают, что эта адаптация помогает оленям экономить энергию, эффективно находя пищу в суровых зимних условиях, когда ресурсов не хватает.
Северный олень питается в основном Cladonia rangiferina, который на самом деле не является мхом, а представляет собой известный вид слияния водорослей и грибов. C. rangiferina образует толстые хрустящие ковры в северных широтах и настолько важен для выживания северных оленей, что даже его официальное название происходит от научного термина, обозначающего северных оленей.