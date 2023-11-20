Почему собаки не всегда понимают жесты людей
Специалисты из отдела этологии университета Этвеша Лоранда недавно провели эксперимент, чтобы понять, есть ли у собак способность к пространственному мышлению. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Ethology.
Almo Nature
Склонность к пространственному мышлению представляет собой явление, когда какая-то информация, которая могла бы относиться к предмету, понимается как связанная с пространством, местоположением, расстоянием. То есть, например, когда вы указываете на что-то и хотите, чтобы собеседник обратил внимание не на ваш палец, а на направление, в котором вы указываете. При этом собаки часто воспринимают этот жест как указание направления. До недавнего времени было неясно, почему эти животные реагируют именно так.
В ходе нового исследования учёные провели два эксперимента. В них участвовали 82 собаки разных возрастов и пород. Животным нужно было в обоих экспериментах запомнить, на какой из тарелок лежит лакомство, и выбирать всегда эту тарелку. Выяснилось при этом, что питомцы легче и быстрее запоминали не внешний вид тарелки, а её местоположение.
Также учёные обращали внимание на форму головы собак и их когнитивные способности. Известно, что у собак с короткой головой более чёткое и сфокусированное зрение по сравнению с псами с длинной головой.
Результаты анализа в целом показали, что у более умных собак с лучшим зрением меньше склонность к пространственному восприятию. Вместе с тем более умные собаки лучше справляются со сложными заданиями во время обучения и способны преодолеть свои предубеждения.