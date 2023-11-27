Почему в рекламе Apple всегда одинаковое время на всех гаджетах

Это не случайность, а скорее тщательно продуманный ход, характерный для Apple, компании, известной своим вниманием к деталям.

История этой фишки началась еще в 2007 году, когда Стив Джобс впервые представил iPhone. Презентация началась в 9:00 утра, и примерно через 42 минуты на экране за спиной Джобса появился первый iPhone, показывающий время 9:42 утра.

Этот момент стал революционным для индустрии смартфонов, и Apple решила отметить его, установив время 9:42 утра на всех своих рекламных изображениях.

Однако в 2010 году, с выпуском первого iPad, компания изменила время на 9:41 утра. Скотт Форсталл, бывший руководитель iOS, объяснил, что Apple специально планировала свои презентации так, чтобы кульминационный момент наступал примерно через 40 минут.

Сегодня, несмотря на то, что большие анонсы Apple не всегда происходят ровно через 40 минут после начала мероприятия, традиция показывать 9:41 утра на всех устройствах продолжается.

Исключение составляет Apple Watch, который в рекламе показывает время 10:09, что, как предполагается, символизирует его превосходство над другими часами, показывающими 10:08.