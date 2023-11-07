Наука и технологии
19:30, 07 ноября 2023
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Почему в России не делают бетонные дороги, как в США

В России почти все дороги выполнены из асфальта, а вот бетонных практически не встретишь. Но с чем это связано?

www.istockphoto.com

www.istockphoto.com

Отсутствие специализированной техники. В России техники, которая нужна для строительства бетонных дорог, практически нет. Кроме того, производится эта техника в других странах.

Экономическая причина. Не каждый регион страны может позволить себе потратиться на создание именно бетонных дорог.

www.istockphoto.com

www.istockphoto.com

Идеальное исполнение и точность. Именно это требуется при укладке бетонных дорог. Если же будут какие-то дефекты, то придётся перекладывать заново целые участки: в этом плане асфальтовое покрытие проще.

Низкая популярность. Многие проектировщики и застройщики используют асфальт для строительства дорог, так как он более надёжен и привычен.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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