Почему ваша кошка не пьёт воду там же, где ест

Генетическая память кошек «советует» им избегать воды, которая находится рядом с пищей. Дикие кошки, когда ловили добычу, сразу же её съедали. При этом они не прикасались к воде в тех местах, где ели, поскольку она могла быть уже загрязнённой.

Помимо этого, кошка может отказываться от питья, если от миски исходит запах другого животного. Также кошки стараются делать так, чтобы питьё и пища никак не соприкасались из-за сильной чувствительности к вкусам и запахам, тонкого нюха.