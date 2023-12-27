Наука и технологии
05:15, 27 декабря 2023
1 мин.

Почему ваша кошка не пьёт воду там же, где ест

Многие кошки почему-то пьют водопроводную воду, а не ту, что у них в миске. С чем же связаны такие странные предпочтения?

Домашние питомцы

Домашние питомцы

Генетическая память кошек «советует» им избегать воды, которая находится рядом с пищей. Дикие кошки, когда ловили добычу, сразу же её съедали. При этом они не прикасались к воде в тех местах, где ели, поскольку она могла быть уже загрязнённой.

Помимо этого, кошка может отказываться от питья, если от миски исходит запах другого животного. Также кошки стараются делать так, чтобы питьё и пища никак не соприкасались из-за сильной чувствительности к вкусам и запахам, тонкого нюха.

NatalyLand

NatalyLand

Также причиной того, что кошки пьют воду из других ёмкостей, а не из миски, может быть её размер. Животные предпочитают большие ёмкости, так как они кажутся им более гигиеничными, безопасными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.