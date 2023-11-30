Под шумок: Microsoft проникла в совет директоров компании-создателя ChatGPT

Это решение последовало после «мятежа» в руководстве последней, выявившего, что редмондская компания, несмотря на свой статус крупнейшего инвестора с вложениями более $10 млрд, не имеет значительного влияния на управление стартапом.

Представитель Microsoft в совете директоров OpenAI будет иметь доступ к конфиденциальной информации о бизнесе компании, однако не получит права голоса по стратегически важным решениям.

Таким образом, создатели Windows не смогут влиять на состав совета директоров OpenAI. К слову, новый состав был частично назначен на прошлой неделе, включая бывшего генерального директора Salesforce Брета Тейлора и других выдающихся личностей.

Интересно, что новый состав совета директоров OpenAI расширится до 10 человек, но инвесторам, включая Microsoft, не предоставится возможность входить в него.