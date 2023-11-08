Понимают ли скаковые лошади, что они соревнуются друг с другом

Бег - это типичное поведение лошадей. Они добровольно бегут группами, когда у них есть такая возможность. Даже без жокеев. Есть также ряд причин, позволяющих предполагать, что у лошадей не развилось желание «побеждать» во время группового галопа.

Лошади - животные социальные. В дикой природе они, чтобы свести к минимуму влияние на них хищников, синхронизируют свои движения с другими лошадьми в своей группе. И в этом случае «победа», прибытие первым может даже негативно повлиять на судьбу животного.

Скачки зависят от двух факторов. Это врождённая способность лошади синхронизироваться с другими лошадьми и её способность игнорировать это желание в ответ на сигналы жокея во время скачек.

В целом скаковые лошади, вероятнее всего, понятия не имеют о том, что участвуют в соревнованиях. Но они всё равно знают, что значит участвовать в гонках, что нужно в это время делать и что может произойти. Победа лошади определяется при этом, скорее всего, сочетанием трёх факторов: природных способностей лошади, её физической подготовки и навыков жокея.