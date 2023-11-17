Популярный в США детский планшет оказался заполнен дырами и вирусами

Планшет, произведенный компанией Dragon Touch, содержал следы известного вируса, работал на устаревшей версии Android, выпущенной пять лет назад, и был предварительно забит другим софтом, считающимся вредоносным и «нежелательной программой» из-за «его истории и обширных системных разрешений на загрузку любых приложений».

Хэнкок обратилась к производителю с этими проблемами, но не получила ответа. Планшет также содержал устаревшую версию детского приложения KIDOZ, которое собирало и отправляло данные на kidoz.net, включая информацию о модели устройства, бренде, стране, часовом поясе, размере экрана, событиях просмотра и кликов, времени регистрации событий и уникальном ID ребенка.

После публикации отчета Хэнкок, Walmart убрал планшет с своего сайта, а Amazon и Google заявили, что проводят расследование.

Что интересно, устройство Dragon Touch было сертифицировано на официальном сайте Android как устройство, «протестированное на безопасность и производительность».