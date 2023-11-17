Популярный в США детский планшет оказался заполнен дырами и вирусами
В мае этого года Алексис Хэнкок, исследователь в области безопасности, обнаружила серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью данных в детском планшете Dragon Touch KidzPad Y88X, подаренном ее дочери на день рождения.
Ferra.ru
Планшет, произведенный компанией Dragon Touch, содержал следы известного вируса, работал на устаревшей версии Android, выпущенной пять лет назад, и был предварительно забит другим софтом, считающимся вредоносным и «нежелательной программой» из-за «его истории и обширных системных разрешений на загрузку любых приложений».
Хэнкок обратилась к производителю с этими проблемами, но не получила ответа. Планшет также содержал устаревшую версию детского приложения KIDOZ, которое собирало и отправляло данные на kidoz.net, включая информацию о модели устройства, бренде, стране, часовом поясе, размере экрана, событиях просмотра и кликов, времени регистрации событий и уникальном ID ребенка.
После публикации отчета Хэнкок, Walmart убрал планшет с своего сайта, а Amazon и Google заявили, что проводят расследование.
Что интересно, устройство Dragon Touch было сертифицировано на официальном сайте Android как устройство, «протестированное на безопасность и производительность».