Попытка TikTok отсрочить антимонопольные правила провалилась

Владелец TikTok, компания ByteDance, не смогла убедить суд ЕС в том, что соблюдение правил DMA до рассмотрения апелляции нанесет ей «непоправимый ущерб». Это означает, что TikTok должен будет соблюдать правила DMA, затрагивающие такие области, как доступ третьих лиц и персонализированная реклама, начиная с марта, даже если апелляция будет удовлетворена.

Штрафы за нарушение правил DMA могут достигать миллионов евро для таких компаний, как TikTok, Apple, Amazon и Google.

ЕС также начал новое расследование в отношении модерации контента TikTok для несовершеннолетних в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Это связано с опасениями, что изменения, внесенные TikTok в соответствии с DSA, например, удаление персонализированной рекламы для несовершеннолетних, могут оказаться недостаточными для защиты молодых пользователей. Подробности расследования остаются конфиденциальными, но его результаты могут привести к дальнейшему ужесточению регулирования деятельности TikTok в ЕС.