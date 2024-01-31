После сгоревшего склада Wildberries решила заняться их возведением для других

По словам издания, в настоящее время Wildberries располагает портфелем из более чем 4,2 миллиона квадратных метров строящихся и анонсированных складских комплексов по всей России. Решение Wildberries строить логистические парки для других компаний свидетельствует о растущем масштабе и амбициях компании. Сейчас компания является одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России. Новые логистические парки помогут Wildberries удовлетворить растущий спрос на свои услуги и сохранить конкурентоспособность на рынке электронной коммерции, считают эксперты.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом, произошедший 13 января, уничтожил здание площадью 100 000 квадратных метров и все хранившиеся в нем товары. Ущерб от пожара оценивается в сумму до 17 миллиардов рублей.