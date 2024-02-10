Поставлен новый рекорд по выработке термоядерной энергии: 69 МДж за 5 секунд

Британские учёные смогли произвести 69 мегаджоулей (МДж) всего за 5 секунд. Как сообщило Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA), 69 МДж с лихвой хватит, чтобы дать свет в 41 тысячу домов, на те самые 5 секунд.

JET установлены недалеко от Оксфорда. Процесс выработки термоядерной энергии проходит следующим образом: в реактор помещают гранулы изотопов водорода — дейтерия и трития, по 0,1 миллиграмма, затем изотопы нагревают до температуры, которая в 10 раз превышает жар в центре Солнца. В результате этой реакции вырабатывается тепловая энергия, а на месте её удерживают мощные магниты. Сообщается, что раскалённое «топливо» выделяет колоссальное количество термоядерной энергии — в четыре млн раз больше, чем дало бы сжигание такого же объёма угля, нефти или газа.

Предыдущий эксперимент по выработке термоядерной энергии был проведён в 2022 году, тогда удалось получить 10 МДж.