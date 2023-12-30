Появился ИИ бот-оптимист, предсказавший ближайший рост биткоина до $150 тысяч

Например, достаточно оптимистичный прогноз для чат-бот Perplexity, считающийся конкурентом ChatGPT. Perplexity сообщил, что в отношении роста биткоина существует ряд неопределённостей. Для начала BTC должен перепрыгнуть ATH (All Time High) 2021 года — исторический максимум в $69 тысяч.

Тем не менее бот с оптимизмом прогнозирует, что в 2024 году биткоин будет колебаться в диапазоне $63140-$148 тысяч. На высшие значения стоит надеяться в случае, если BTC продолжит бычий рост, как в 2023.

Минимальная цена, которая ожидается от роста биткоина в следующем году, может достичь $57027 и длительное время диапазон цены составит от $63140 до $74967.

На цену актива значительное влияние окажет положительное решение американского регулятора, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это станет мощным ценовым катализатором BTC.