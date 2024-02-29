Правда ли, что VR-шлем Apple Vision Pro неремонтопригодный

Далее эксперт взял материнскую плату с другого VR-шлема Vision Pro и установил на тот, что только что разобрал. Затем он поменял дисплей, передний датчик платы и остальные детали. В итоге после нескольких попыток замены разных компонентов гарнитура стала работать как обычно. И это удивительно, хотя поначалу отслеживание глаз было не очень хорошим. После калибровки это исправилось. Также у гаджета не было проблем с созданием аватара и запуском различных приложений.

В целом же шлем Apple Vision Pro является по большей части неремонтопригодным, так как вы не сможете поставить на него внутренние компоненты с другой такой же модели: дисплеи, датчики. Устройство после этого просто, скорее всего, не запустится.