Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 00:45
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Правда ли, что VR-шлем Apple Vision Pro неремонтопригодный

Эксперт YouTube-канала Phone Repair Guru разобрал полностью очки Apple Vision Pro и выяснил, насколько легко будет эту гарнитуру отремонтировать.
Phone Repair Guru

Phone Repair Guru

Компания Apple известна тем, что делает компоненты в своих гаджетах неремонтопригодными. Но относится ли это к новому шлему Vision Pro?

Снять стекло у очков без повреждения не удалось. Хотя трещины были только на верхнем его слое, то есть на пластиковом. Остальное получилось открутить без проблем.

Phone Repair Guru

Phone Repair Guru

Далее эксперт взял материнскую плату с другого VR-шлема Vision Pro и установил на тот, что только что разобрал. Затем он поменял дисплей, передний датчик платы и остальные детали. В итоге после нескольких попыток замены разных компонентов гарнитура стала работать как обычно. И это удивительно, хотя поначалу отслеживание глаз было не очень хорошим. После калибровки это исправилось. Также у гаджета не было проблем с созданием аватара и запуском различных приложений.

В целом же шлем Apple Vision Pro является по большей части неремонтопригодным, так как вы не сможете поставить на него внутренние компоненты с другой такой же модели: дисплеи, датчики. Устройство после этого просто, скорее всего, не запустится.

Автор:Егор Ларионов
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