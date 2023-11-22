Наука и технологии
15:00, 22 ноября 2023
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Предлагают официально откупиться? Минюста США закроет дело Binance за $4 млрд

Минюст США, который вместе с SEC уже в течение года ведёт расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, предложил главе компании Чанпэну Чжао своеобразную, но вполне законную сделку, — внести в бюджет $4 млрд для закрытия дела об отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкционных требований.

Pexels.com

Pexels.com

В результате сделки ведомство внедрит в рабочие процессы Binance свои мониторинговые механизмы и государственное регулирование для защиты инвесторов и возможности прозрачного развития биржи. Сделка между Минюстом и Binance должна состояться в конце ноября, но в целом ситуация всё ещё «нестабильная». И чем закончится такой поиск компромисса, до конца не понятно.

Каких-либо официальных комментариев ни от Минюста, ни от Binance пока не последовало.

«Регулирование с внедрением механизмов мониторинга может стать компромиссом, который обеспечит защиту интересов инвесторов и предоставит Binance возможность развиваться в более институциональном ключе», — предположил Мэтт Уолш, соучредитель Castle Island Ventures.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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