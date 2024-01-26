Наука и технологии
Опубликовано 26 января 2024, 17:15
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Предсказано всё большее использование цифровых аватаров для проведения презентаций

Аналитики предсказывают увеличение так называемых синтетических медиа — ИИ-инструментов, которые заменят дорогостоящие команды видеоконференций и презентаций.
Ferra.ru

Ferra.ru

Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу роста числа дипфейковых видео — онлайн-контента, созданного, как правило, для манипуляций — цифровые «синтетические медиа» продолжают развиваться. Как пишет портал Computerworld, это говорит о том, что подготовленные заранее сценарии могут быть использованы в видеоконтенте без обычных затрат и усилий на производство и редактирование. Вместо реальных спикеров будут использоваться реалистичные голограммы и цифровые аватары спикеров.

Результатом станет более быстрое создание контента, большая персонализация и возможность переводить сообщения на различные языки без найма актёров озвучивания, и всё это при сохранении полезной информации для сотрудников и клиентов.

Именно это обещают растущие как грибы стартапы, которые специализируются на генеративном ИИ (genAI). По мнению Риту Джиоти, вице-президента группы по искусственному интеллекту в IDC, прежде всего такие технологии важны для предприятий, которые будут использовать ИИ для маркетинга, образования, обучения, создания видеопособий.

Автор:Андрей Кадуков
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