Представлен домашний проектор качества IMAX за 125 тыс рублей

Новинка была анонсирована на 10-летнем юбилейном мероприятии компании и предлагает потребителям качество изображения, сравнимое с кинотеатральным IMAX.

RS 10 Ultra оснащен уникальной технологией Dual Light 2.0, которая представляет собой первую в мире трехцветную лазерную технологию защиты глаз. Она обеспечивает высокую яркость, контрастность и цветопередачу, при этом сохраняя комфорт для глаз при просмотре.

Проектор также оснащен новым поколением интеллектуальной технологии Eagle Eye 5.0, которая в сочетании с полностью автоматическим поворотным механизмом переводит проекционные технологии в эпоху «автономного вождения».

RS 10 Ultra предлагает впечатляющие характеристики: яркость 3500 CVIA, что на 40% выше, чем у предыдущих моделей, и контрастность 2000:1, увеличенную на 100%.

Проектор поддерживает расширенное соотношение сторон 1.9:1, обеспечивая четкое и яркое изображение 4K, а также совместим с аудиосистемой DTS для создания погружающего звукового опыта.

RS 10 Ultra доступен по цене около 125 тыс рублей.