Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 10:30
1 мин.

Представлен FlyNow: одноместное воздушное такси

В то время как многие компании разрабатывают «воздушные такси» eVTOL (электрические вертикальные взлеты и посадки), похожие на большие беспилотники, FlyNow использует другой подход, который может сделать их более «реальными» для использования.
FlyNow Aviation

FlyNow Aviation

Разработанный австрийской компанией FlyNow Aviation, eCopter представляет собой автопилотируемый летательный аппарат с соосной схемой, оснащенной двумя пропеллерами, вращающимися во встречном направлении. Такая конструкция позволяет классифицировать его как электрический вертолет Агентством авиационной безопасности Европейского союза (EASA). По мнению FlyNow, такая классификация должна упростить и облегчить процесс сертификации по сравнению с беспилотными мультироторными воздушными такси.

Его трансмиссия также имеет меньше движущихся частей и меньше оборудования в целом, что снижает вес, материальные затраты и сложность производства. Это, как сообщается, делает eCopter менее дорогим в строительстве, покупке и эксплуатации, чем большинство других воздушных такси, и, кроме того, он должен иметь лучший радиус действия батареи.

FlyNow планирует предлагать одно- и двухместные версии eCopter, а также грузовую модель. Все три модели будут основаны на одном и том же каркасе, что еще больше снизит стоимость. Цель компании — сделать так, чтобы тарифы на такси для eCopter были сопоставимы с тарифами наземного такси.

По словам генерального директора FlyNow Юргена Грайля, коммерческое производство eCopter планируется начать в 2026 году. Первой будет выпущена грузовая модель, так как ее легче лицензировать, а за ней последуют пассажирские версии.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.