Представлен FlyNow: одноместное воздушное такси

Разработанный австрийской компанией FlyNow Aviation, eCopter представляет собой автопилотируемый летательный аппарат с соосной схемой, оснащенной двумя пропеллерами, вращающимися во встречном направлении. Такая конструкция позволяет классифицировать его как электрический вертолет Агентством авиационной безопасности Европейского союза (EASA). По мнению FlyNow, такая классификация должна упростить и облегчить процесс сертификации по сравнению с беспилотными мультироторными воздушными такси.

Его трансмиссия также имеет меньше движущихся частей и меньше оборудования в целом, что снижает вес, материальные затраты и сложность производства. Это, как сообщается, делает eCopter менее дорогим в строительстве, покупке и эксплуатации, чем большинство других воздушных такси, и, кроме того, он должен иметь лучший радиус действия батареи.

FlyNow планирует предлагать одно- и двухместные версии eCopter, а также грузовую модель. Все три модели будут основаны на одном и том же каркасе, что еще больше снизит стоимость. Цель компании — сделать так, чтобы тарифы на такси для eCopter были сопоставимы с тарифами наземного такси.

По словам генерального директора FlyNow Юргена Грайля, коммерческое производство eCopter планируется начать в 2026 году. Первой будет выпущена грузовая модель, так как ее легче лицензировать, а за ней последуют пассажирские версии.