Представлен кондиционер будущего, которому не нужны компрессор и хладагент
В мире кондиционирования воздуха наступает новая эра. Европейские ученые из Люксембургского института науки и технологий представили прототип кондиционера, работающего на основе нового «электрокалорического» материала.
Ferra.ru
Материал, изготовленный из керамики, способен охлаждать и нагревать воздух без использования вредных газов, что делает его экологически безопасным.
Традиционные системы кондиционирования используют хладагенты, такие как гидрофторуглероды или аммиак, которые могут наносить вред окружающей среде.
Новый прототип, напротив, работает без этих газов и не требует компрессора, что делает его более компактным и простым в производстве.
Принцип работы основан на электрокалорическом эффекте: материал нагревается под воздействием электрического поля, а при его отключении охлаждается ниже температуры окружающей среды. Это позволяет эффективно удалять излишнее тепло.
Хотя технология показала впечатляющие результаты, она пока не готова к коммерциализации. Ученые работают над увеличением эффективности материала, чтобы сделать его конкурентоспособным по сравнению с существующими системами кондиционирования.