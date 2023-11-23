Представлен кондиционер будущего, которому не нужны компрессор и хладагент

Новый прототип, напротив, работает без этих газов и не требует компрессора, что делает его более компактным и простым в производстве.

Принцип работы основан на электрокалорическом эффекте: материал нагревается под воздействием электрического поля, а при его отключении охлаждается ниже температуры окружающей среды. Это позволяет эффективно удалять излишнее тепло.

Хотя технология показала впечатляющие результаты, она пока не готова к коммерциализации. Ученые работают над увеличением эффективности материала, чтобы сделать его конкурентоспособным по сравнению с существующими системами кондиционирования.