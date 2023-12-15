Представлен первый в мире суперкомпьютер масштаба человеческого мозга

В отличие от энергозатратных альтернатив, DeepSouth использует нейронные сети с шипами, что отражает энергосберегающие способности мозга к обучению. Этот суперкомпьютер, запуск которого ожидается в апреле 2024 года, не только приблизит обработку ИИ к тонкостям работы мозга, но и ознаменует собой скачок в понимании его функций.

Благодаря модульной масштабируемости и сниженному энергопотреблению DeepSouth станет переломным моментом в самых разных областях - от биомедицинских исследований до робототехники и крупномасштабных приложений ИИ. Приготовьтесь к технологической революции, имитирующей мощь и эффективность мозга, и мы вступим в новую эру инноваций и открытий в области ИИ!