Представлен полноценный «бесшумный» сверхзвуковой самолет X-59

X-59, разрабатываемый с 2016 года, обещает изменить сверхзвуковые полеты. Его дизайн, включая длинный нос, напоминающий иглу и занимающий треть фюзеляжа, разработан для минимизации ударных волн и шума при сверхзвуковом полете. Самолет обладает впечатляющими характеристиками: длиной фюзеляжа в 29 метров и размахом крыла 9 метров, оснащен мощным двигателем General Electric F414, который позволяет достичь скорости 1,5 Маха на высоте 16800 метров.

Из-за длинного носа самолета, обеспечивающего его уникальные аэродинамические характеристики, в кабине используется передовая видеосистема с камерами для улучшения обзора.

Серия наземных испытаний и первый полет запланированы на текущий год.