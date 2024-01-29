Представлен умный телескоп с функцией самостоятельного поиска космических объектов на небе

Этот инновационный аппарат, выглядящий как стильная белая капсула с моторизованной рукой и штативом, способен получать высококачественные изображения космоса в формате 4K.

Уникальность телескопа заключается в его способности автоматически наводиться на выбранные космические объекты, доступные в обширной библиотеке из более чем 4000 наименований.

Управление Vespera осуществляется через специально разработанное мобильное приложение Singularity. Пользователям не потребуется окуляр, ведь все съемки и наблюдения происходят через смартфон.

Телескоп оборудован сенсором Sony IMX585 размером 1/1,2 дюйма, что позволяет получать изображения до 8.3 Мп и записывать видео в 4K. Фокусное расстояние новинки составляет 250 мм.

Vaonis Vespera II также включает в себя систему автофокусировки в реальном времени, специальный режим для астрофотографии с ручным управлением и поддержку дополнительных фильтров, включая солнечные и двухдиапазонные.

Встроенная память устройства увеличена до 25 ГБ, хотя время автономной работы сократилось до 4 часов.

Стоимость Vespera II составляет $1590, а дополнительный штатив обойдется в $100-150. Более подробная информация доступна на официальном сайте.