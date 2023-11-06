Наука и технологии
03:45, 06 ноября 2023
1 мин.

Представлена первая в мире камера наблюдения с ИИ и способностью комментировать происходящее рядом

Компания Psync Labs представила новаторский продукт, который обещает перевернуть представление о системах видеонаблюдения.

Psync Labs

Psync Labs

Genie S — это первая в мире камера наблюдения, оснащенная интеллектуальными алгоритмами, способная не только фиксировать происходящее, но и комментировать события в реальном времени.

С разрешением в 5 Мп и возможностью записи видео в качестве 2К, Genie S выходит на рынок с двумя микрофонами, динамиком и LED-подсветкой. Но главная изюминка устройства — функция ViewSay.

Это уникальное сочетание аппаратных средств и встроенной модели искусственного интеллекта GPT, которое позволяет камере идентифицировать объекты и анализировать сценарии, активируя запись при обнаружении ключевых событий.

Psync Labs

Psync Labs

Этот продукт доступен в двух вариантах: с 32 ГБ встроенной памяти за $35 и с 64 ГБ за $40. Подписка на функцию ViewSay предлагается за дополнительные $7 в месяц.

Таким образом, Genie S становится не просто устройством безопасности, а настоящим помощником для дома или офиса, предоставляя не только изображение, но и контекст происходящего.

Необычная новинка открывает очередные невиданные ранее горизонты в области наблюдения и безопасности, предлагая пользователям не только защиту, но и информационную поддержку, делая технологию более доступной и интуитивно понятной.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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