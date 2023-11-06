Представлена первая в мире камера наблюдения с ИИ и способностью комментировать происходящее рядом

Genie S — это первая в мире камера наблюдения, оснащенная интеллектуальными алгоритмами, способная не только фиксировать происходящее, но и комментировать события в реальном времени.

С разрешением в 5 Мп и возможностью записи видео в качестве 2К, Genie S выходит на рынок с двумя микрофонами, динамиком и LED-подсветкой. Но главная изюминка устройства — функция ViewSay.

Это уникальное сочетание аппаратных средств и встроенной модели искусственного интеллекта GPT, которое позволяет камере идентифицировать объекты и анализировать сценарии, активируя запись при обнаружении ключевых событий.