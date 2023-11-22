Представлено умное кольцо с датчиком сердцебиения и уровня кислорода в крови по цене смартфона
Компания Omate, известная своими смарт-часами, недавно представила новый уникальный продукт – Ice Ring.
Gearrice
Этот гаджет сочетает в себе функции фитнес-трекера и ювелирного изделия, предлагая элегантный и практичный способ мониторинга здоровья.
Ice Ring способен отслеживать ключевые показатели здоровья, включая уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, уровень стресса, качество сна и другие параметры. В случае обнаружения отклонений от нормы, устройство может предложить рекомендации по улучшению состояния здоровья.
Кроме того, в Ice Ring встроен GPS-трекер, который позволяет записывать карты тренировок и отслеживать количество пройденных шагов.
Все данные хранятся непосредственно на устройстве, обеспечивая конфиденциальность и безопасность информации.
Устройство доступно в пяти размерах и трех цветовых вариантах: с золотым, черным и серебряным титановым покрытием. Ice Ring имеет сертификацию IP68, что позволяет использовать его даже при плавании на небольшой глубине. Аккумулятор обеспечивает работу устройства от 4 до 6 дней без подзарядки. Стоимость Ice Ring составляет €199.