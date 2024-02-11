Представлены ИИ-очки Frame: $350 и большие амбиции

Frame содержат в себе сложного цифрового помощника по имени Noa. Это мультимодальное ИИ-чудо объединяет различные модели ИИ, включая OpenAI и Whisper AI, чтобы обеспечить «бесшовное взаимодействие и захватывающий опыт». Просто посмотрев на объект и отдав команду, пользователь может получить доступ к множеству информации, от анализа питательных свойств малины до перевода языка в режиме реального времени.

Возможности Frame выходят за рамки простого поиска информации. Благодаря искусственному интеллекту Perplexity AI он может искать информацию в Интернете и даже указывать цены на потенциальные покупки. Благодаря технологии Stable Diffusion он может генерировать изображения на лету.

По данным VentureBeat, Noa — это не просто статичный помощник, а динамичная сущность, которая развивается с течением времени. Анализируя взаимодействие с пользователем, Noa адаптируется и учится, постепенно приобретая уникальную индивидуальность, подходящую каждому пользователю.

Доступные для предварительного заказа по цене $ 350, Frame предлагают «заглянуть в будущее носимых устройств с искусственным интеллектом». Первая партия будет выпущена 15 апреля.