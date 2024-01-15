Представлены умные очки со встроенным ChatGPT и переводом речи на разные языки

Новинка используют передовую систему обработки естественного языка, обеспечивая точный и натуральный перевод в реальном времени.

Устройство работает в двух направлениях, позволяя не только понимать иностранный язык, но и говорить на нем. Это делает его идеальным инструментом для международного общения.

AirGo 3 предлагают несколько режимов перевода, включая «режим прослушивания» для бесед тет-а-тет; «групповой режим», позволяющий инициировать и присоединяться к переведенным обсуждениям с несколькими пользователями; «текстовый режим», который позволяет конвертировать переведенные сообщения в текст через приложение Solos для смартфонов.

Кроме функции перевода, AirGo 3 также оснащены сенсорным датчиком для регулировки громкости, зарядкой через USB-C, возможностью установки линз по рецепту, 10-часовой автономностью работы и водонепроницаемостью IP67.

Очки доступны в нескольких цветовых вариантах по цене от $199.