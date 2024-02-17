Премия «Хьюго» погрязла в противоречиях: утечка раскрыла самоцензуру в угоду Китаю

Утечка электронных писем проливает свет на причины этих исключений. Они свидетельствуют о систематическом процессе фильтрации номинированных работ на основании их «чувствительного политического характера» и возможности вызвать проблемы в Китае.

Под руководством Дэйва Маккарти, главы жюри премии 2023, администраторы скрупулезно прочесывали социальные сети номинантов, истории путешествий и не только сами номинированные работы. В электронных письмах говорится о том, что администраторы тщательно изучают взгляды и личности авторов, вызывая сомнения в их пригодности для церемонии, проводимой в Китае. Например, один из администраторов обратил внимание на нетрадиционную ориентацию Насима Джамнии, выразив обеспокоенность тем, как они могут «сыграть в Китае».

В результате такой избирательной фильтрации произведения Гаймана, Куанга, Чжао и Ваймера были признаны «неприемлемыми» без каких-либо прозрачных объяснений. Как заявили авторы утечки, «не было никаких причин исключать их произведения, кроме того, что они считались нежелательными администраторами премии „Хьюго“, действующими в качестве доверенных лиц китайского правительства».

Разоблачение вызвало возмущение в сообществе научной фантастики и фэнтези, обвинивших премию «Хьюго» в том, что она ставит под угрозу художественную целостность и свободу самовыражения ради политической целесообразности.