Presto уверяла, что использует ИИ в «макавто», но заказы принимали люди

Документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США пролили свет, и фасад искусственного интеллекта Presto оказался под следствием. Сотрудничество компании с OpenAI, включая инвестиции от генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, теперь вызывает недоумение.

Раджат Сури ушел с поста генерального директора Presto всего через несколько недель после объявления о сотрудничестве с OpenAI. Это само по себе могло быть признаком надвигающихся проблем. Во время недавнего разговора о финансовых результатах новый генеральный директор Presto заявил, что «агенты-люди всегда будут играть роль в обеспечении точности заказов», что вообще ставит под сомнение прошлые заявления компании.