Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 22:30
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Превращение отходов в «золото», или как получать ценные добавки в короткие сроки

Исследователи разработали метод, позволяющий в рекордно короткие сроки превратить два промышленных отхода — глицерин (побочный продукт переработки биодизеля и кулинарного жира) и CO2 — в высокоценное соединение под названием глицеринкарбонат.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Это достижение, опубликованное в совместной работе Центра интегрированных технологий и органического синтеза (CiTOS) и Центра изучения и исследования макромолекул (CERM), способно произвести революцию в области устойчивого производства и проложить путь к созданию более чистых и безопасных батарей.

Исследователи используют CO2 и глицерин для производства карбоната глицерина, ценной альтернативы добавкам на основе нефти, менее чем за 30 секунд. Этот метод превосходит существующие подходы, обеспечивая более быстрое и дешевое производство. Карбонат глицерина имеет множество применений, включая более безопасные электролиты для аккумуляторов, биосмазки и экологичные растворители.

Данное исследование закладывает основу для непрерывного промышленного производства карбоната глицерина. В настоящее время ведутся дальнейшие исследования по расширению масштабов процесса и поиску дальнейших применений.

Автор:Армен Зангиев
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