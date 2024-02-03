Превращение отходов в «золото», или как получать ценные добавки в короткие сроки

Это достижение, опубликованное в совместной работе Центра интегрированных технологий и органического синтеза (CiTOS) и Центра изучения и исследования макромолекул (CERM), способно произвести революцию в области устойчивого производства и проложить путь к созданию более чистых и безопасных батарей.

Исследователи используют CO2 и глицерин для производства карбоната глицерина, ценной альтернативы добавкам на основе нефти, менее чем за 30 секунд. Этот метод превосходит существующие подходы, обеспечивая более быстрое и дешевое производство. Карбонат глицерина имеет множество применений, включая более безопасные электролиты для аккумуляторов, биосмазки и экологичные растворители.

Данное исследование закладывает основу для непрерывного промышленного производства карбоната глицерина. В настоящее время ведутся дальнейшие исследования по расширению масштабов процесса и поиску дальнейших применений.