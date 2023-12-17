Наука и технологии
23:15, 17 декабря 2023
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Превращенный в GPU для майнинга чип из PlayStation 5 начали продавать на eBay за $500

Графические процессоры для майнинга на базе APU от PlayStation 5 появились на eBay за 500 долларов. Однако имеют уникальную особенность - они поставляются с урезанными характеристиками, предлагая шесть ядер процессора, 8 ГБ GDDR6 и энергопотребление около 90 Вт.

dta6113-1ehhi7

dta6113-1ehhi7

Такая необычная сделка заставляет задуматься, учитывая, что оригинальный BC-250 использовался в майнинговой установке ASRock по цене $14 800.

BC-250 служит не только видеокартой, но и оснащен процессорными ядрами, по сути, являясь самостоятельным компьютером. Работающие под управлением Ubuntu с 32-гигабайтной флешки, эти «франкенштейны» выглядят интересно.

Криптовалютный ландшафт постоянно меняется, и в условиях нестабильности рынков начинающие майнеры должны взвесить все риски.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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