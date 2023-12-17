Превращенный в GPU для майнинга чип из PlayStation 5 начали продавать на eBay за $500

Такая необычная сделка заставляет задуматься, учитывая, что оригинальный BC-250 использовался в майнинговой установке ASRock по цене $14 800.

BC-250 служит не только видеокартой, но и оснащен процессорными ядрами, по сути, являясь самостоятельным компьютером. Работающие под управлением Ubuntu с 32-гигабайтной флешки, эти «франкенштейны» выглядят интересно.

Криптовалютный ландшафт постоянно меняется, и в условиях нестабильности рынков начинающие майнеры должны взвесить все риски.