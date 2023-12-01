Президент Microsoft заявил, что в ближайший год сверхинтеллект не создадут

Об этом он рассказал, комментируя в том числе увольнение главы OpenAI из компании и последующее возвращение. Были мнения и слухи, что увольнение произошло в силу разногласий в компании из-за опасений выхода ИИ из под контроля.

Смит опроверг эти слухи: по его словам, это не так. И подчеркнул, что нет вероятности появления сверхразума в ближайшее время.

«Нет абсолютно никакой вероятности, что в ближайшие 12 месяцев вы увидите так называемый AGI, где компьютеры более мощны, чем люди», — заявил президент Microsoft.