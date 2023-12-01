06:45, 01 декабря 2023
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Президент Microsoft заявил, что в ближайший год сверхинтеллект не создадут
Президент Microsoft Брэд Смит, в ходе пресс-конференции заявил, что в течение ближайшего года искусственный сверхинтеллект, сверхразум не появится.
Ferra.ru
Об этом он рассказал, комментируя в том числе увольнение главы OpenAI из компании и последующее возвращение. Были мнения и слухи, что увольнение произошло в силу разногласий в компании из-за опасений выхода ИИ из под контроля.
Смит опроверг эти слухи: по его словам, это не так. И подчеркнул, что нет вероятности появления сверхразума в ближайшее время.
«Нет абсолютно никакой вероятности, что в ближайшие 12 месяцев вы увидите так называемый AGI, где компьютеры более мощны, чем люди», — заявил президент Microsoft.
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