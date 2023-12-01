Наука и технологии
06:45, 01 декабря 2023
1 мин.

Президент Microsoft заявил, что в ближайший год сверхинтеллект не создадут

Президент Microsoft Брэд Смит, в ходе пресс-конференции заявил, что в течение ближайшего года искусственный сверхинтеллект, сверхразум не появится.

Ferra.ru

Ferra.ru

Об этом он рассказал, комментируя в том числе увольнение главы OpenAI из компании и последующее возвращение. Были мнения и слухи, что увольнение произошло в силу разногласий в компании из-за опасений выхода ИИ из под контроля.

Смит опроверг эти слухи: по его словам, это не так. И подчеркнул, что нет вероятности появления сверхразума в ближайшее время.

«Нет абсолютно никакой вероятности, что в ближайшие 12 месяцев вы увидите так называемый AGI, где компьютеры более мощны, чем люди», — заявил президент Microsoft.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1881076
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.