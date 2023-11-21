Наука и технологии
17:15, 21 ноября 2023
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Причиной болезни Паркинсона и деменции в некоторых случаях оказался микропластик в организме

Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка сделали прорывное открытие, связав скопление микропластика в организме с развитием болезни Паркинсона и некоторых типов деменции.

Ferra.ru

Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, как мелкие частицы пластика, попадающие в организм через воду, пищу и даже воздух, могут способствовать накоплению белка альфа-синуклеина, который связан с этими заболеваниями.

Эксперименты проводились на трех различных моделях: в пробирках, культивируемых нервных клетках и на мышах с болезнью Паркинсона. Результаты показали, что наночастицы полистирола, часто используемого в одноразовых стаканчиках и пластиковых столовых приборах, увеличивают риск развития болезни Паркинсона.

Это открытие подчеркивает важность правильной утилизации пластмасс и борьбы с загрязнением микропластиком, которое не только вредит окружающей среде, но и может иметь серьезные последствия для здоровья человека.

Ранее исследователи из Род-Айлендского университета также выявили, что скопление микропластика в мозге может привести к изменению поведения у животных, особенно у пожилых.

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