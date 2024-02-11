Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2024, 09:45
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Пришельцы уже здесь: чужеродные земляные черви — угроза экосистемам Америки

Забудьте о космических кораблях и лазерных лучах — в экосистемы Северной Америки безмолвно вторгаются дождевые черви-пришельцы. Новое исследование выявило широко распространенную угрозу, скрывающуюся под ногами американцев, и подчеркнуло необходимость принятия мер, пока не стало слишком поздно.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследователи из Стэнфордского университета и других институтов выявили не менее 70 видов неместных земляных червей, колонизирующих континент. Эта обширная база данных, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution, рисует тревожную картину: эти «чужеродные захватчики» представляют собой значительную угрозу для местных экосистем. О пользе дождевых червей в сельском хозяйстве часто говорят, что они аэрируют почву и обогащают ее питательными веществами. Однако эти интродуцированные виды могут посеять хаос в местных экосистемах.

Чужеродные дождевые черви потребляют мусор с большей скоростью, чем местные виды, влияя на качество среды обитания и нанося вред растениям, амфибиям и насекомым. В северных лесах они подвергают стрессу деревья, вызывая каскадные эффекты, которые благоприятствуют инвазивным растениям. Страдает даже качество почвы, поскольку некоторые «пришельцы» изменяют содержание питательных веществ, pH и текстуру, снижая урожайность.

Исследователи призывают политиков сосредоточиться на профилактических мерах, таких как «продвижение» местных червей для компостирования и рыболовной наживки.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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