Исследователи из Стэнфордского университета и других институтов выявили не менее 70 видов неместных земляных червей, колонизирующих континент. Эта обширная база данных, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution, рисует тревожную картину: эти «чужеродные захватчики» представляют собой значительную угрозу для местных экосистем. О пользе дождевых червей в сельском хозяйстве часто говорят, что они аэрируют почву и обогащают ее питательными веществами. Однако эти интродуцированные виды могут посеять хаос в местных экосистемах.

Чужеродные дождевые черви потребляют мусор с большей скоростью, чем местные виды, влияя на качество среды обитания и нанося вред растениям, амфибиям и насекомым. В северных лесах они подвергают стрессу деревья, вызывая каскадные эффекты, которые благоприятствуют инвазивным растениям. Страдает даже качество почвы, поскольку некоторые «пришельцы» изменяют содержание питательных веществ, pH и текстуру, снижая урожайность.

Исследователи призывают политиков сосредоточиться на профилактических мерах, таких как «продвижение» местных червей для компостирования и рыболовной наживки.