Продажи VR-шлемов рухнули несмотря на выход Oculus Quest 3 и анонс Apple Vision Pro

В 2023 году продажи VR-шлемов упали на 24%, сократившись до 7.7 млн единиц с 10.1 млн в 2022-м.

Ожидается, что спад продолжится в 2024 и 2025 годах, снижаясь еще на 13% каждый год, что предвещает трудные времена для индустрии VR до предполагаемого восстановления с 2026 года.

Глобальная активная база установленных VR-шлемов осталась стабильной на уровне 23.6 млн в 2023 году и ожидается лишь незначительный рост к 2028 году, что свидетельствует о застое на рынке.

Траты на VR-контент снизились в текущем году до $844 млн с $934 млн в прошлом году.

Сообщается, что спад 2023 года был вызван рядом факторов, включая инфляционное давление на потребительские расходы и постепенное снижение после пика, вызванного пандемией в 2021 году.

Кроме того, неудачное выступление трех ключевых гарнитур — Oculus Quest 3, PlayStation VR2 и Pico 4 — углубило спад в 2023 году.