Пропитанные бактериями волокна превратили здания в самовосстанавливающиеся конструкции
Инженеры Дрексельского университета меняют будущее строительства с помощью BioFiber - передовой технологии, которая превращает армирующие волокна в живую, самовосстанавливающуюся систему для бетонных конструкций.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Исследование, опубликованное в журнале Construction and Building Materials, демонстрирует способность BioFiber спешно заселять трещины целебными бактериями, предотвращая повреждения и потенциально устраняя необходимость в ремонте, требующем больших затрат.
В отличие от традиционной арматуры, эти полимерные волокна, заключенные в гидрогель, насыщенный бактериями, действуют как чувствительная кожа, которая выделяет целебные вещества при появлении трещин.
Эта инновация не только повышает долговечность бетона, но и может помочь в глобальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов при производстве цемента.