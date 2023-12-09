Наука и технологии
22:30, 09 декабря 2023
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Пропитанные бактериями волокна превратили здания в самовосстанавливающиеся конструкции

Инженеры Дрексельского университета меняют будущее строительства с помощью BioFiber - передовой технологии, которая превращает армирующие волокна в живую, самовосстанавливающуюся систему для бетонных конструкций.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, опубликованное в журнале Construction and Building Materials, демонстрирует способность BioFiber спешно заселять трещины целебными бактериями, предотвращая повреждения и потенциально устраняя необходимость в ремонте, требующем больших затрат.

В отличие от традиционной арматуры, эти полимерные волокна, заключенные в гидрогель, насыщенный бактериями, действуют как чувствительная кожа, которая выделяет целебные вещества при появлении трещин.

Эта инновация не только повышает долговечность бетона, но и может помочь в глобальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов при производстве цемента.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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