Прорыв персональной мобильности: Utility Personal Transporter – электромобиль трансформер

Созданная для универсальности, UPT отличается пониженным центром тяжести для повышения устойчивости и конструкцией, позволяющей без труда изменять ее назначение. Возможность использования в качестве снегоуборочной машины, газонокосилки или даже небольшого автомобиля - потенциал UPT не знает границ.

Приводимое в движение четырьмя специальными 3-киловаттными электродвигателями и восемью литиевыми батареями, это электрическое чудо обеспечивает крутящий момент 640 Нм, максимальную скорость 50 км/ч и запас хода от 100 до 200 км на одной зарядке.

Предварительные заказы на UPT открываются в ближайшее время, а поставки ожидаются в декабре 2025 г. по цене 14 000 долларов.