Прорыв персональной мобильности: Utility Personal Transporter – электромобиль трансформер
Попрощайтесь с традиционными электромобилями - Envo Drive Systems представляет Utility Personal Transporter (UPT), который должен стать «революцией» в области персональной мобильности. Эта полноприводная электрическая платформа выходит за рамки, предлагая адаптируемые функции, которые превращают ее в мини-грузовик, машину для гольфа, грузовую тележку и многое другое.
Envo Drive Systems
Созданная для универсальности, UPT отличается пониженным центром тяжести для повышения устойчивости и конструкцией, позволяющей без труда изменять ее назначение. Возможность использования в качестве снегоуборочной машины, газонокосилки или даже небольшого автомобиля - потенциал UPT не знает границ.
Приводимое в движение четырьмя специальными 3-киловаттными электродвигателями и восемью литиевыми батареями, это электрическое чудо обеспечивает крутящий момент 640 Нм, максимальную скорость 50 км/ч и запас хода от 100 до 200 км на одной зарядке.
Предварительные заказы на UPT открываются в ближайшее время, а поставки ожидаются в декабре 2025 г. по цене 14 000 долларов.