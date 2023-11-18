Прорыв в области «суперстали»: новая нержавеющая сталь обещает доступное «зеленое» будущее

Новинка обладает исключительной коррозионной стойкостью, что в перспективе может изменить ландшафт «зеленого» производства водорода из морской воды. Эта разработка не только решает проблемы экологической безопасности, но и может в 40 раз снизить стоимость конструкционных материалов. По своим характеристикам при электролизе морской воды сталь соответствует современным промышленным технологиям с использованием дорогостоящего титана, но при этом имеет значительно меньшую стоимость.

Шестилетняя работа исследовательской группы демонстрирует гигантский скачок к экономически эффективному и экологически чистому будущему производства водорода.