Против матерящихся попугаев зоопарк в Великобритании принял радикальные меры

Популяция таких попугаев в парке выросла с пяти до восьми особей, каждая из которых обладает внушительным репертуаром бранных слов. Сначала зоопарк пытался изолировать нарушителей, но птицы продолжали сквернословить. Теперь их решили поместить в большую группу из 100 попугаев, надеясь, что чистый язык большинства привьется.

«Когда мы приехали, чтобы перевезти их, язык, который доносился из их переносных ящиков, был феноменальным, очень плохим», — сказал Стив Николс, исполнительный директор зоопарка. «Это были не обычные ругательства, а самые настоящие эксплицитные выражения».

Хотя зоопарк с оптимизмом смотрит на этот новый подход, нет никакой гарантии успеха. Африканские серые известны своим обширным словарным запасом, поэтому маловероятно, что они полностью откажутся от своих нецензурных наклонностей. Кроме того, добавление новых попугаев может привести к обратному эффекту и стать причиной еще более «неприятной» обстановки.