Противостояние Amazon с глобальной сетью мошенников: миллионы украдены

Предполагаемые преступники REKK использовали социальные сети Reddit и Discord, а также Telegram для продажи своих услуг по возврату денег. Amazon утверждает, что воры взломали ее внутренние системы и даже подкупили сотрудников, чтобы те дали добро на мошенническое возмещение расходов на такие товары, как ноутбуки MacBook Pro и автомобильные шины.

Дерзкая схема заключается в том, что при оформлении возврата денег за товары они на самом деле никогда не возвращаются, в результате чего мошенники получают и товар, и деньги.