Наука и технологии
05:15, 10 декабря 2023
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Противостояние Amazon с глобальной сетью мошенников: миллионы украдены

Amazon ведет борьбу с дерзкой международной преступной группировкой под названием REKK, обвиняя около 30 человек из США, Канады, Великобритании, Греции, Литвы и Нидерландов в организации колоссального «ограбления» с помощью серии хитроумных афер с возвратом денег.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Предполагаемые преступники REKK использовали социальные сети Reddit и Discord, а также Telegram для продажи своих услуг по возврату денег. Amazon утверждает, что воры взломали ее внутренние системы и даже подкупили сотрудников, чтобы те дали добро на мошенническое возмещение расходов на такие товары, как ноутбуки MacBook Pro и автомобильные шины.

Дерзкая схема заключается в том, что при оформлении возврата денег за товары они на самом деле никогда не возвращаются, в результате чего мошенники получают и товар, и деньги.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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