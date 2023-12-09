Прывітанне, Беларусь! VK открыл в Минске свой первый офис в стране

Новый офис VK в Минске занимает площадь 400 квадратных метров и предоставит рабочие места для 50 разработчиков из команд ВКонтакте, Дзена и VK Tech. Кроме того, 15 мест отведено под коворкинг для сотрудников, приезжающих из других городов, и гостей офиса.

8 декабря VK проведет в Минске митап VK IT Point для 300 специалистов в области машинного обучения, мобильной, фронтенд- и бэкенд-разработки. Это мероприятие станет платформой для обмена опытом и знаниями в сфере создания высоконагруженных сервисов и новейших технологий.

Открытие офиса в Минске отражает растущее влияние VK в регионе и его стремление к инновациям и развитию.

Это также подтверждает роль компании как важного игрока на мировой арене цифровых технологий и искусственного интеллекта.