Пузатый герой: самец тюленя спас тонущего детеныша, показав редкий альтруизм

Наблюдая за колонией тюленей в Национальном морском заповеднике Пойнт-Рейес, биологи стали свидетелями необычной сцены. Двухнедельный детеныш, унесенный волнами, боролся за выживание. Вместо того чтобы сосредоточиться на потенциальных товарищах, находящийся неподалеку альфа-самец, движимый неожиданным порывом, вмешался.

Этот громоздкий герой, привыкший к доминированию, бросился в воду. Подталкивая детеныша своим телом, он осторожно направил его обратно к берегу. Когда прилив снова стал угрожать унести детеныша, герой-тюлень послужил живым якорем, обеспечив его безопасность.

Воссоединившись с матерью, детеныш был в безопасности. Измученный, но торжествующий, ворсистый спасатель рухнул на песок… его героический поступок был завершен.

Это поведение противоречит типичной природе самцов тюленей в брачный сезон. Сосредоточившись на сохранении энергии и поиске партнера, они редко заботятся о детенышах. Хотя некоторые могут неправильно истолковать это действие как ошибочное брачное поведение, исследователи считают, что оно было преднамеренным. Самец намеренно переключил свое внимание на детеныша, отбежав на значительное расстояние от своих потенциальных товарищей, чтобы спасти его.