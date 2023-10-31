Пять пар животных, которых люди не различают между собой

Крокодил и аллигатор. Крокодилы обладают острой мордой с V-образной формой, а когда они смыкают челюсть, то можно заметить их клыки. Кроме того, у них есть соляные железы. Морда аллигаторов имеет U-образную форму, сами по себе они меньше, чем крокодилы. Также при смыкании челюсти у аллигаторов клыки не видны.