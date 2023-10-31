Наука и технологии
01:30, 31 октября 2023
2 мин.

Пять пар животных, которых люди не различают между собой

На нашей планете живёт немало самых разных животных. Некоторые из них имеют очень схожий внешний вид, причём настолько, что их начинают путать.

Kurt Cotoaga

Kurt Cotoaga

Ягуар и леопард. Ягуара можно встретить в Северной и Южной Америке, а леопарда - в Азии, Африке, России. При этом последний гораздо меньше льва и тигра. По сравнению с леопардом у ягуара короткий хвост, большая округлая голова (а не угловатая, как у леопарда).

Ягуар Mob.org

Ягуар
Mob.org

Леопард pichold.ru

Леопард
pichold.ru

Лама и альпака. Этих животных вы можете встретить в Южной Америке, но чаще всего - в Перу. На ламах перевозят различные грузы, а альпак используют для получения шерсти. Также у ламы уши и морда гораздо длиннее и в целом у неё намного меньше шерсти, чем у альпак.

Лама PP

Лама
PP

Альпаки PP

Альпаки
PP

Крокодил и аллигатор. Крокодилы обладают острой мордой с V-образной формой, а когда они смыкают челюсть, то можно заметить их клыки. Кроме того, у них есть соляные железы. Морда аллигаторов имеет U-образную форму, сами по себе они меньше, чем крокодилы. Также при смыкании челюсти у аллигаторов клыки не видны.

Крокодил TripTonkosti

Крокодил
TripTonkosti

Аллигатор Автосервис "Ралли"

Аллигатор
Автосервис "Ралли"

Африканский и индийский слоны. У африканского слона большие и слегка закруглённые уши, вогнутая спина. И самка, и самец имеют мощные бивни. Что касается индийского слона, то он немного меньше африканского, у него ровная или выпуклая спина, меньше уши, у самок бивней вообще нет, а у самцов они короткие.

Африканский слон Kakogo-chisla.ru

Африканский слон
Kakogo-chisla.ru

Индийский слон Chudo-prirody.com

Индийский слон
Chudo-prirody.com

Морские лев и котик. Морской котик гораздо меньше по размеру, чем морской лев; у него также довольно стройное тело и лапы меньше. Морских котиков можно встретить в Ледовитом океане, Антарктиде, морских львов - в Тихом океане.

Морской лев Novyefoto.ru

Морской лев
Novyefoto.ru

Котик Novyefoto.ru

Котик
Novyefoto.ru

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