Пять причин, почему вам стоит купить электровелосипед вместо обычного
Зачастую люди, приобретая электротранспорт, думают не о его экологичности, а о других достоинствах по сравнению с другими вариантами. Вот какие плюсы есть у электрического велосипеда.
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Можно хранить в квартире. Бензиновую технику в квартире хранить очень неудобно. С электровелосипедом другая история. Его можно поставить на балкон либо на закрытую площадку перед квартирой.
Можно ездить при наличии травм. Электропривод помогает разгрузить колени, крутить педали. Даже минимальная мощность мотора (250 Вт) даёт эффект, соразмерный вращению педалей здоровым человеком. Учёные из Бристольского университета также обнаружили, что электровелосипед помогает защититься от диабета 2 типа.
Универсальность. Существует очень много разновидностей электровелосипедов. Для городского варианта (с мотором 0,25 кВт) права не нужны, а для более мощных велосипедов понадобится удостоверение для вождения легкового автомобиля.
Экономичность. Стоит электровелосипед дороже обычного, однако заряжать его не так уж дорого. Потребляют сетевые импульсные зарядные устройства для аккумуляторов 50-150 Вт, то есть как лампа накаливания. У вас будет меньше проблем с парковкой, перемещением по городу (поскольку пробок для велосипедов нет). Расходные материалы придётся, правда, менять чаще, но если подходить с умом к этому, то денег много не уйдёт.
Простота эксплуатации. У большинства электровелосипедов есть автоматическая или полуавтоматическая система помощи при педалировании. Существует также несколько градаций помощи мотора. Наконец, электрический велосипед работает гораздо тише, чем бензиновые аналоги.