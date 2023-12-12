Пять простых способов сохранить живую ёлку свежей до праздников

Купите здоровое дерево. Чтобы проверить это, проведите руками по ветвям. У хорошей ели иголки после этого не должны опасть. Ещё одна хитрость - это купить дерево, которое находится в тени. Благодаря этому оно не слишком сильно изменится, когда вы принесёте его в дом.

Держите ёлку вдали от источников тепла и света. Не ставьте ёлку слишком близко к батареям или камину. Лучше разместите её там, где она в течение нескольких часов каждый день сможет получать естественный свет.