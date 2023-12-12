Пять простых способов сохранить живую ёлку свежей до праздников
По словам Криса Боннетта, основателя Gardening Express, есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы живая ёлка выглядела хорошо до самого Рождества.
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Купите здоровое дерево. Чтобы проверить это, проведите руками по ветвям. У хорошей ели иголки после этого не должны опасть. Ещё одна хитрость - это купить дерево, которое находится в тени. Благодаря этому оно не слишком сильно изменится, когда вы принесёте его в дом.
Держите ёлку вдали от источников тепла и света. Не ставьте ёлку слишком близко к батареям или камину. Лучше разместите её там, где она в течение нескольких часов каждый день сможет получать естественный свет.
Выбирайте светодиодные лампочки для ёлки. Они выделяют меньше тепла, более энергоэффективны и дают более мягкий свет.
Обрежьте нижнюю часть дерева. Чаще всего продавцы подрезают нижнюю часть ели, но после покупки дерева это нужно сделать ещё раз перед помещением в воду. Всё потому, что после первой обрезки выделяется сок из дерева.
Проверяйте уровень воды каждый день. Обычно рождественские ели потребляют 1-2 литра воды в день.