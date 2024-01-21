Qiwi продаст российские активы на 23,75 млрд рублей

В число продаваемых российских активов входят входят «Киви Банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов.

Цена продажи была определена с учетом скидки на иностранное владение и неопределенности, вызванной временными ограничениями Центробанка России на некоторые операции Qiwi Банка. Протопонов возглавит АО «Киви», которое станет новым владельцем российских активов. Он также покинет руководящие посты в Qiwi plc. Международный бизнес группы компаний Qiwi, включая операции в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, будет полностью передан Qiwi plc.