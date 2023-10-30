Qualcomm решил «задоминировать» всех производителей ИИ-чипов для Android

Процессор Hexagon обеспечивает прирост скорости на 98% и эффективность на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Процессор Kryo стал на 30% быстрее и эффективнее. Основной упор Qualcomm делает на поддержку генеративных моделей ИИ, обеспечивая в 3,5 раза более высокую производительность ИИ по сравнению с предшественником.

Gen 3 призвана удовлетворить растущий спрос на возможности искусственного интеллекта в устройствах. Она позволяет использовать функции, подобные Magic Eraser на смартфонах Pixel, для редактирования изображений и видео, а также создавать чат-боты на основе LLM.

Примечательно, что новый чип поддерживает игры с частотой до 240 кадров в секунду на совместимых дисплеях, включая Unreal Engine 5.2 и аппаратно ускоренную трассировку лучей для игрового опыта.