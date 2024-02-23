Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 23:15
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Ракета владельца Amazon оказалась на стартовой площадке, но взлет не скоро

После долгих лет задержек и ожиданий компания Blue Origin Джеффа Безоса наконец-то выкатила свою массивную ракету New Glenn на стартовую площадку во Флориде, что стало важной вехой в реализации космических амбиций компании. Хотя до настоящего запуска еще несколько месяцев.
Ferra

Ferra

Несмотря на то, что New Glenn находится на площадке, он еще не скоро взлетит. В ближайшие месяцы будут проведены различные испытания, включая загрузку криогенной жидкости, моделирование системы контроля давления и «Интегрированные испытания баков» с использованием жидкого азота вместо топлива. Эти испытания направлены на проверку работоспособности стартовой площадки и наземных систем.

Примечательно, что на текущем тестовом аппарате отсутствуют двигатели. Blue Origin планирует завершить испытания семи двигателей BE-4, работающих на метане, и двух двигателей BE-3U, работающих на водороде, в течение следующих нескольких месяцев. Испытания всех семи двигателей BE-4 запланированы на лето этого года.

Хотя точная дата пока не определена, Blue Origin планирует осуществить запуск в конце этого года. Первый полет может нести спутники NASA ESCAPADE, запуск которых изначально планировался на август, но мог быть перенесен. Кроме того, Blue Origin надеется осуществить два других запуска в этом году.

Автор:Армен Зангиев
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